Десятки домов Севастополя 23 ноября останутся без света

Ориентировочно, до 14:00 света не будет по адресам:

В связи плановыми работами в первой половине дня субботы, 23 ноября, будет отключена подача электроэнергии в десятки домов, сообщает «Севастопольэнерго».

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