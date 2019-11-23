Десятки домов Севастополя 23 ноября останутся без света

В связи плановыми работами в первой половине дня субботы, 23 ноября, будет отключена подача электроэнергии в десятки домов, сообщает «Севастопольэнерго».
Ориентировочно, до 14:00 света не будет по адресам:набережная Чкалова, 6а, 2-6, 5-а,1-5; улица Красноармейская, 2а, 2-46, 13а, 9а, 1-43; улица Марии Расковой, 14а, 14, 11; улица Покрышкина, 2; улица Осипенко, 22а; улица Ударная, 10в, 2-52, 1-49; улица Гастелло, 4а, 4-6, 3-5; улица Нестерова, 2а, 2б, 2, 8-20, 5, 5а, 9-11; улица Первомайская, 2а,2-6, 10, 1, 1в, 6, 5б, 13б, 9б, 9г, 7-13.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь