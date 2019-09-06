Десять домов на проспекте Гагарина подключат к центральной канализации

Работы по благоустройству обещают провести на год раньше срока.
Десять домов на проспекте Гагарина в Севастополе, не имеющих подключения к центральной канализации, включены в соответствующую Федеральную целевую программу на 2021 год.
Во время личной встречи местные жители попросили врио губернатора ускорить процесс благоустройства. Михаил Развожаев пообещал сдвинуть сроки на год. Провести проектные работы планируется в нынешнем году, а в 2020-м приступить к строительно-монтажным.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь