Десять школьных музеев выставили свои экспонаты на конкурс в Севастополе

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике завершился конкурс школьных музеев.

Его участниками стали 10 образовательных учреждений. Подростки презентовали экспонаты, которые связаны с историей Великой Отечественной войны. В их числе – личные вещи героев, копии документов, навигационные приборы. А воспитанники центра краеведения рассказали об истории 50-миллиметрового ротного миномета образца 1938 года, который в конце 60-х был найден в одном из городских скверов. Такое орудие есть только в трех школьных музеях России.

«Раньше миномет был с треногой, но ее отломали, потому что лучше с щитком – он защищал их, когда в них стреляли. Уникальность оружия еще в том, что он был очень легкий и его, конечно, было очень легко засечь, поэтому, после первого выстрела его сразу же переносили на новое место», – говорит участник конкурса школьных музеев «Город славы – Севастополь» Илья Пигарев.

Лучшим участникам конкурса подарят путевки в лагерь дневного пребывания «Севастополец», который летом организует военно-исторический музей заповедник.

«Те предметы, которые сегодня у нас представлены здесь ребятами – это предметы, которые заставляют нас думать о том, как много мы еще не знаем, как много есть тем для изучения. И только детям продолжать дело своих отцов», – подчеркнула заведующая отделом культурно-просветительской работы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Жанна Овсиенко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь