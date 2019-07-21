Дети, заболевшие в лагере «Лучистый», выписаны из больницы и отправлены домой

По состоянию на 21 июля, все дети и вожатые оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией выписаны из больницы. Вся необходимая медицинская помощь оказана им в полном объеме, сообщает Крыминформ со ссылкой на министерство здравоохранения Крыма.

Руководство лагеря отказалось принимать детей обратно, опасаясь новой вспышки инфекции, и сегодня, 21 июля чартерным рейсом их отправили домой. Здоровые дети из этой же делегации остались отдыхать.

В течение трех дней с 15 по 17 июля в инфекционное отделение Евпаторийской больницы поступили 52 ребенка и пять взрослых. Их поразил норовирус – это разновидность кишечной инфекции.

В Роспотребнадзоре установили, что носителями норовируса были работники столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы привело к тому, что вирус попал в салат, который в тот день ели ребята, приехавшие на отдых в Крым из Татарстана, и присматривавшие за ними вожатые.

Возбуждены уголовные дела по 1 ч. статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и 1 ч. статьи 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Родителям обещали вернуть деньги за неиспользованные дни отдыха. Будет ли и дальше Татарстан отправлять детей в “Лучистый”, вопрос пока открытый.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tour-mama.ru

Источник: Вести.Севастополь