Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»

1 октября 2019     8
Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»

Эту песню написала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. А запишут ее дети из Севастополя и Ялты, которые прошли отбор в детский музыкальный театр Ильи Резника “Маленькая страна”.

Представительства театра открылись в Ялте и Керчи. Прослушивание прошли более 70 детей.

«Самое удивительное, что, помимо талантливых певцов, много и чтецов, которые великолепно читают басни, классику”, — приводит слова Ильи Резника РИА Новости Крым.

Поэт сообщил, что в следующем году он планирует провести международный конкурс “Маленькая страна”, в котором будут участвовать и дети из Крыма и Севастополя. А в ближайшее время их ждет запись песни “Крым вернулся домой”:

«Русский Крым навсегда — это в сердце веками, 

Под покровом святым Богородицу славим, 

У горящих свечей — матерей наших слёзы, 

Их молитвы в ночи — путеводные звёзды. 

Крым вернулся домой, и отныне навеки 

Под российской звездой будут жить наши дети, 

Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали, 

За Великую Русь всем народом стояли!» 

Никакого музыкального образования у Ольги Ковитиди нет, тем не менее с 2012 года она пишет песни и сама их исполняет. 

“В ближайшие дни начнется запись гимна “Крымской весны”, — сообщила супруга Резника Ирина Романова. – В записи примет участие оркестр, а также талантливые дети – воспитанники музыкального театра “Маленькая страна”, которые прошли отбор в Ялте и Севастополе”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Аркадия Григораша

Источник: Вести.Севастополь

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