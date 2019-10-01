Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»

Эту песню написала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. А запишут ее дети из Севастополя и Ялты, которые прошли отбор в детский музыкальный театр Ильи Резника “Маленькая страна”.

Представительства театра открылись в Ялте и Керчи. Прослушивание прошли более 70 детей.

«Самое удивительное, что, помимо талантливых певцов, много и чтецов, которые великолепно читают басни, классику”, — приводит слова Ильи Резника РИА Новости Крым.

Поэт сообщил, что в следующем году он планирует провести международный конкурс “Маленькая страна”, в котором будут участвовать и дети из Крыма и Севастополя. А в ближайшее время их ждет запись песни “Крым вернулся домой”:

«Русский Крым навсегда — это в сердце веками,

Под покровом святым Богородицу славим,

У горящих свечей — матерей наших слёзы,

Их молитвы в ночи — путеводные звёзды.

Крым вернулся домой, и отныне навеки

Под российской звездой будут жить наши дети,

Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,

За Великую Русь всем народом стояли!»

Никакого музыкального образования у Ольги Ковитиди нет, тем не менее с 2012 года она пишет песни и сама их исполняет.

“В ближайшие дни начнется запись гимна “Крымской весны”, — сообщила супруга Резника Ирина Романова. – В записи примет участие оркестр, а также талантливые дети – воспитанники музыкального театра “Маленькая страна”, которые прошли отбор в Ялте и Севастополе”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Аркадия Григораша

Источник: Вести.Севастополь