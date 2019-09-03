Дети Михаила Развожаева будут учиться в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев сегодня отвёл в школу своих детей. Его семья переехала в Севастополь. Но чтобы проверить, как начинается новый учебный год в Севастополе, врио губернатора посетил несколько учебных заведений и вспомнил свой первый урок.

«Пришел, получил красивый букварь, помню, что как-то оказался за 3 партой, а очень хотел сидеть за первой, это, честно сказать, сильно испортило мне настроение на этом классном часе. И я даже практически не слышал, что учитель говорил, а все думал, почему я на первую парту не попал», – рассказал Михаил Развожаев.

О школьных годах, которые у Михаила Развожаева выпали на 90-е, напомнило и состояние одного из корпусов школы №27 на Северной стороне. По словам главы региона, разница только в новом оборудовании. Часть школы, однако, уже отремонтирована. Но предстоит возвести еще отдельный спортивный блок и столовую на месте существующего недостроя на территории школы. Сейчас эти помещения не соответствуют стандартам. Возможно, деньги будут заложены в бюджет следующего года.

«Настроение хорошее, праздничное, но несколько расстроен, конечно, потому что к этому 1 сентября мы не очень здорово готовы, – сказал врио губернатора. – Если мы хотели что-то открыть, то оно за неделю все должно быть сдано, вылизано, вычищено, чтобы и родители, и дети пришли в нормальный качественный подготовленный объект. А такой подход к работе меня крайне не устраивает!»

Это заявление относится и ко второй очереди образовательного центра в бухте Казачья, и к школе №40. Чтобы завершить там капитальный ремонт, нужно не меньше недели. Например, установить оборудование для маломобильных учеников. И сегодня Михаил Развожаев сообщил, что в четверг намерен снова съездить в школу №40. Также он продолжит рабочие поездки и по другим учебным заведениям. По итогам этих визитов будет принято решение, в каких школах необходимо сделать ремонт уже к следующему учебному году.

Источник: Вести.Севастополь