Дети Михаила Развожаева будут учиться в Севастополе

3 сентября 2019     18
Дети Михаила Развожаева будут учиться в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев сегодня отвёл в школу своих детей. Его семья переехала в Севастополь. Но чтобы проверить, как начинается новый учебный год в Севастополе, врио губернатора посетил несколько учебных заведений и вспомнил свой первый урок.

«Пришел, получил красивый букварь, помню, что как-то оказался за 3 партой, а очень хотел сидеть за первой, это, честно сказать, сильно испортило мне настроение на этом классном часе. И я даже практически не слышал, что учитель говорил, а все думал, почему я на первую парту не попал», – рассказал Михаил Развожаев.

О школьных годах, которые у Михаила Развожаева выпали на 90-е, напомнило и состояние одного из корпусов школы №27 на Северной стороне. По словам главы региона, разница только в новом оборудовании. Часть школы, однако, уже отремонтирована. Но предстоит возвести еще отдельный спортивный блок и столовую на месте существующего недостроя на территории школы. Сейчас эти помещения не соответствуют стандартам. Возможно, деньги будут заложены в бюджет следующего года. 

«Настроение хорошее, праздничное, но несколько расстроен, конечно, потому что к этому 1 сентября мы не очень здорово готовы, – сказал врио губернатора. – Если мы хотели что-то открыть, то оно за неделю все должно быть сдано, вылизано, вычищено, чтобы и родители, и дети пришли в нормальный качественный подготовленный объект. А такой подход к работе меня крайне не устраивает!»

Это заявление относится и ко второй очереди образовательного центра в бухте Казачья, и к школе №40. Чтобы завершить там капитальный ремонт, нужно не меньше недели. Например, установить оборудование для маломобильных учеников.  И сегодня Михаил Развожаев сообщил, что в четверг намерен снова съездить в школу №40. Также он продолжит рабочие поездки и по другим учебным заведениям. По итогам этих визитов будет принято решение, в каких школах необходимо сделать ремонт уже к следующему учебному году.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками
«Реал» и «ПСЖ» обменялись игроками

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере вратаря «Реала» Кейлора Навасана на своем сайте. Спортсмен подписал контракт с парижанами …


Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»
Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

В католической школе Святого Эдварда в США решили ограничить доступ учеников начальных классов к книгам о волшебнике «Гарри Поттере» из-за …


Дети Михаила Развожаева будут учиться в Севастополе
Дети Михаила Развожаева будут учиться в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев сегодня отвёл в школу своих детей. Его семья переехала в Севастополь. Но чтобы проверить, …


Характер Хабиба, напутствие отца и значимость UFC 242 для ОАЭ: о чём говорят за пять дней до боя Нурмагомедов — Порье
Характер Хабиба, напутствие отца и значимость UFC 242 для ОАЭ: о чём говорят за пять дней до боя Нурмагомедов — Порье

В преддверии боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье многие специалисты отмечают характер …


В Севастополе обсудят законопроект об охране военных памятников
В Севастополе обсудят законопроект об охране военных памятников

В четверг 5 сентября в рамках федеральной дискуссионной площадки  “Единство и суверенитет” обнародуют итоги общественного обсуждения двух законопроектов Министерства обороны.  …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты