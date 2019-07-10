Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, отдохнут в Крыму

10 июля 2019     26
Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, отдохнут в Крыму

 Более 3 тысяч детей отправятся в детские лагеря Крыма, Подмосковья, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей. Об этом пишет РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Поездки организуют по указанию Президента страны. 

“Предусмотрено 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений (по информации Минпросвещения по состоянию на 9 июля). Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун (236 детей уже заехали), Тайшетского (110) и Нижнеудинского районов (117)”, – пишут представители пресс-службы Правительства страны.

Проезд до лагерей и санаториев оплатит правительство Иркутской области. О доставке детей сейчас идут переговоры с авиакомпанией “ИрАэро”. С РЖД говорят о бесплатной перевозке по железной дороге.

фото 9111.ru

Источник: Вести.Севастополь

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