Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, отдохнут в Крыму

Более 3 тысяч детей отправятся в детские лагеря Крыма, Подмосковья, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей. Об этом пишет РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Поездки организуют по указанию Президента страны.

“Предусмотрено 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений (по информации Минпросвещения по состоянию на 9 июля). Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун (236 детей уже заехали), Тайшетского (110) и Нижнеудинского районов (117)”, – пишут представители пресс-службы Правительства страны.

Проезд до лагерей и санаториев оплатит правительство Иркутской области. О доставке детей сейчас идут переговоры с авиакомпанией “ИрАэро”. С РЖД говорят о бесплатной перевозке по железной дороге.

фото 9111.ru

Источник: Вести.Севастополь