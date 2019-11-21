Детсад на улице Симонок откроют к новому году

Детский сад на улице Симонок, рассчитанный на 200 мест, достроят к Новому году.

Готовность уже 90%. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Это будет первый в городе детский сад, где применили новые энергосберегающие технологии. На кровле находится 150 накопителей. При помощи солнечной энергии они могут вырабатывать тепло и тем самым подогревать полы в здании. Для удобства в здании будет предусмотрен и лифт. Ход строительных работ проверил первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов. В целом, темпом и качеством он остался доволен, но высказал подрядчику несколько пожеланий.

«Детишки не должны иметь доступ ни к каким инженерным коммуникациям, то есть визуализация должна быть полностью ограничена для деток. Подрядчик это воспринял адекватно. Ну и желание ускориться. Организовать работу, если возможно в две смены», – рассказал первый замдиректора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

Помимо этого детского сада, строится и дополнительный корпус в селе Орлиное. Ещё два дошкольных учреждения, на улицах Хрусталёва и Николая Музыки, находятся на капитальном ремонте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь