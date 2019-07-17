Детские аттракционы в Балаклаве работают без допуска

17 июля 2019     4
Детские аттракционы в Балаклаве работают без допуска

Прокуратура выявила нарушения эксплуатации детских аттракционов на улице Новикова, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду.

В ходе проверки установлено, что аттракционы, которые принадлежат индивидуальному предпринимателю Петовраджи А.В. работают без оформления допусков.

«…возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (нарушение требований безопасной эксплуатации аттракционов), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники департамента сельского хозяйства», – говорится в сообщении.

В настоящее время предприниматель работает над устранением нарушений и оформляет допуск на сезонную эксплуатацию аттракционов в установленном порядке.

Источник: Вести.Севастополь

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