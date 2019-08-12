Детские аттракционы на пляжах Севастополя работают без допуска

Детские аттракционы на плажах Севастополя и в это-парке “лукоморье” работают без допуска на эксплуатацию. об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры города.

С нарушениями работали аттракционы на пляжах Учкуевка, Любимовка, Орловка-1 и Нахимовец. Виновные будут привлечены в административной ответственности.

Прокуратура внесла представления субъектам хозяйствующей деятельности об устранении нарушений.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле», – говорится в сообщении.

Источник: Вести.Севастополь