Детские онкологи из Петербурга проведут консультации в Севастополе

19 сентября 2019     22
Детские онкологи из Петербурга проведут консультации в Севастополе

27 сентября в городе пройдёт выездной приём детских врачей-онкологов из Санкт-Петербурга.

Врачи проконсультируют детей с новообразованиями кожи, слизистых, злокачественными новообразованиями, в том числе в стадии ремиссии и онкологическими заболеваниями крови.

Осмотр в поликлинике горбольницы №5 будут проводить Светлана Сафонова – главный детский онколог Ленинградской области и Максим Батманов – детский онколог, челюстно-лицевой хирург.

На приём приглашаются пациенты с установленным диагнозом для получения рекомендаций. Записать ребёнка можно до 26 сентября по электронной почте: sigora68@yandex.ru или по телефону: (8692) 65-93-54.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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