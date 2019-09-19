Детские онкологи из Петербурга проведут консультации в Севастополе

27 сентября в городе пройдёт выездной приём детских врачей-онкологов из Санкт-Петербурга.

Врачи проконсультируют детей с новообразованиями кожи, слизистых, злокачественными новообразованиями, в том числе в стадии ремиссии и онкологическими заболеваниями крови.

Осмотр в поликлинике горбольницы №5 будут проводить Светлана Сафонова – главный детский онколог Ленинградской области и Максим Батманов – детский онколог, челюстно-лицевой хирург.

На приём приглашаются пациенты с установленным диагнозом для получения рекомендаций. Записать ребёнка можно до 26 сентября по электронной почте: sigora68@yandex.ru или по телефону: (8692) 65-93-54.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь