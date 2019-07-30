Детские рисунки облетели вокруг орбиты и приехали в Севастополь

Выставка “Дети рисуют мир” открылась на Малаховом кургане. На ней представили больше 100 работ детей из городов воинской славы.

Эти рисунки видели во многих странах. А в 2017-ом году они побывали даже в космосе. Вместе с экипажем 52-ой экспедиции МКС облетели вокруг Земли.

Выставку организовал Союз городов воинской славы совместно с российским военно-историческим обществом участников Великой Отечественной войны “Звезда”.

Главная задача проекта – привлечь внимание к проблемам «горячих точек», остановить геноцид, противодействовать идеологии фашизма и терроризму.

Идея возникла в 2014-ом году. Тогда общественный деятель Владислав Жгилев увидел детские рисунки в расстрелянном доме культуры на Донбассе.

Источник: Вести.Севастополь