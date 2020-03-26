Детские сады Севастополя перешли на режим свободного посещения

Севастопольцам дали возможность не водить малышей в детские сады. Дошкольные образовательные учреждения переходят на режим свободного посещения, сообщила пресс-служба правительства города.

Но, если ребенок остается дома, родители обязаны уведомить об этом заведующую детским садом в бумажной или электронной форме.

Если у родителей нет возможности находиться с ребенком дома, то в садиках будет организована работа дежурных групп при строгом соблюдении правил санитарного режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь