Детские сады Севастополя перешли на режим свободного посещения

26 марта 2020     15
Детские сады Севастополя перешли на режим свободного посещения

Севастопольцам дали возможность не водить малышей в детские сады. Дошкольные образовательные учреждения переходят на режим свободного посещения, сообщила пресс-служба правительства города. 

Но, если ребенок остается дома, родители обязаны уведомить об этом заведующую детским садом в бумажной или электронной форме.

Если у родителей нет возможности находиться с ребенком дома, то в садиках будет организована работа дежурных групп при строгом соблюдении правил санитарного режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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