Детский омбудсмен Калуги побывала на присяге сироты из Севастополя

2 июля 2019     26
Детский омбудсмен Калуги побывала на присяге сироты из Севастополя

На присягу 18-летнего севастопольца Роланда Накашидзе по просьбе своей севастопольской коллеги Марины Песчанской приехала уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. Именно там, в городе Боровске предстоит служить Роланду, которого этой весной призвали в армию.

Родители парня погибли в автокатастрофе. Роланд и его братья и сестры оказались в замещающей семье. В прошлом году молодой человек обратился к уполномоченному по правам ребенка в Севастополе с просьбой защитить его законные интересы и с тех пор начал постоянно советоваться с Мариной Песчанской.

Он пригласил ее на свою присягу – событие, которое запоминается на всю жизнь каждому солдату. Это своего рода вступление во взрослую жизнь.

Из-за плотного графика работы детский омбудсмен Севастополя поехать в воинскую часть не смогла и попросила свою калужскую коллегу Ольгу Коробову поддержать Роланда, передать ему подарки и личные вещи. Такое взаимодействие принято у уполномоченных регионов. Ольга Коробова с радостью дала согласие побывать на присяге у Роланда, потому что главный принцип уполномоченных: чужих детей не бывает.

Служба информации «Вести – Севастополь»         

Источник: Вести.Севастополь

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