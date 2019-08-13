Детский сад в Орлином сдадут до конца сентября

13 августа 2019     34
Детский сад в Орлином сдадут до конца сентября

Строительство детского сада в селе Орлиное планируется закончить к 25 сентября. Об сегодня на заседании правительства заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Сергей Смирнов.

По словам Смирнова, самые трудоемкие работы на объекте уже завершены, инженерные системы выполнены, стены отгрунтованы и отшпаклеваны.

Новый детсад должны были сдать 2 августа. В начале месяца временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев побывал на объекте. на тот момент строители еще  не приступили к отделочным работам. 

Источник: Вести.Севастополь

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