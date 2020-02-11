Детский сад на улице Николая Музыки открылся после ремонта

Детский сад №120 на улице Николая Музыки готов принять около 300 малышей в возрасте от полутора до семи лет. В здании завершилась реконструкция, которая длилась более полугода.

В новом детском саду пока необычная обстановка – в группах и залах много взрослых и нет детей. Но совсем скоро всё изменится: это только приёмка дошкольного учреждения после капитального ремонта, который длился более полугода. Сейчас садик полностью готов, воспитанников ждут уютные помещения, игрушки, воспитатели, нянечки и медицинские специалисты.

«Мы пошли по тому пути, что близлежащий детский сад №120, а данное учреждение будет филиалом этого детского сада. Естественно, заранее сформирован штат, набраны дети, они имеют направления, и в ближайшие дни мы услышим здесь детские голоса», – рассказала директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

На ремонт было потрачено почти 140 миллионов рублей. Здесь полностью заменили коммуникации, выполнили ремонт кровли и фасада, внутреннюю отделку.

Здание было построено в конце восьмидесятых как ведомственный детский сад строительной организации. Но использовалось по назначению совсем недолго и превратилось в офисный центр. Только в прошлом году город выкупил объект и вернул его системе образования.

«Работа действительно проведена колоссальная, так как здание нынешнего детского садика использовалось коммерческой структурой, здесь присутствовали на территории гаражи, котельная, которые требовалось снести, перенести с территории садика. Подрядчик, безусловно, сделал невозможное», – уточнил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Сегодня детский сад вполне может претендовать на звание образцового. Физкультурой воспитанники будут заниматься в просторном спортивном зале, оборудованном всем необходимым. Самая современная аппаратура и широкий выбор несложных для ребёнка инструментов – в зале музыкальном. В отдельных кабинетах, при необходимости, с детьми будут работать психологи и логопеды. Даже при планировке спален использовались «умные» решения.

«И пищеблок, и прачечная, и кабинеты специалистов, и групповые комнаты, и спальни. Очень удачный вариант получается в том плане, что в спальнях у нас стоят трёхъярусные кровати, и образуется огромная площадь, которую можно использовать в образовательных целях», – делится Галина Нестеренко, заведующая детским садом №120.

Подготовлены и площадки для прогулок: установлены теневые навесы, горки, песочницы и разнообразные развивающие конструкции. Острее всего в Ленинском районе стояла проблема с нехваткой групп раннего возраста. Теперь в детском саду №120 и его филиале их шесть.

Количество мест в детских садах Севастополя продолжает увеличиваться. Сейчас завершается строительство двух новых дошкольных учреждений на Северной стороне и в селе Орлиное. Продолжаются работы на аналогичных объектах в бухте Казачья и на улице Горпищенко. На завершающей стадии капитального ремонта находится детский сад на Хрусталёва.

Дмитрий Туркин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь