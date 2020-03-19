Детским садам Крыма рекомендовано уменьшить группы до 12 малышей

19 марта 2020     17
Детским садам Крыма рекомендовано уменьшить группы до 12 малышей

Сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму вице-премьер правительства республики Елена Романовская сообщила, что оптимальное количество малышей в группах – это 12 человек.

Если у родителей есть возможность присматривать за детьми в течение дня, то лучше всего оставить их дома, а приводить в детский сад лишь в случае крайней необходимости.

Студенты вузов переведены на дистанционное обучение, школьники с 23 марта будут отправлены на трехнедельные каникулы до 12 апреля. Закрыть детские сады власти не могут, но пытаются хотя бы ограничить количество детей в группах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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