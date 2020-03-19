Детским садам Крыма рекомендовано уменьшить группы до 12 малышей

Сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Крыму вице-премьер правительства республики Елена Романовская сообщила, что оптимальное количество малышей в группах – это 12 человек.

Если у родителей есть возможность присматривать за детьми в течение дня, то лучше всего оставить их дома, а приводить в детский сад лишь в случае крайней необходимости.

Студенты вузов переведены на дистанционное обучение, школьники с 23 марта будут отправлены на трехнедельные каникулы до 12 апреля. Закрыть детские сады власти не могут, но пытаются хотя бы ограничить количество детей в группах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь