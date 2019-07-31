Детское отделение поликлиники на улице Ленина переедет на время ремонта

Педиатрическое отделение первой детской поликлиники на улице Ленина готовят к капитальному ремонту. Работы начались и в детском комплексе. Какие еще больницы Севастополя ждёт реконструкция и где теперь будут работать специалисты из педиатрического отделения?

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В педиатрическом отделении первой поликлиники на улице Ленина ремонт делали в прошлом году. Но лишь косметический. Много замечаний вызывает система канализации и электрохозяйство. Отреставрировать предстоит и фасад – объект культурного наследия. Работники и пациенты просят сделать колясочную. А пока здание будет в ремонте, около 20-ти специалистов потеснят коллег в других городских поликлиниках.

Несмотря на то, что временно дислокацию сменит целое отделение, путаницы при записи к врачу возникнуть не должно. В Севастополе теперь действует единый колл-центр для детских поликлиник. Операторы принимают звонки с 8 утра до 19 часов по будням и до 15 часов в субботу. Там сообщат график работы врачей, помогут записаться на приём или вызвать участкового терапевта на дом.

Часть врачей примет поликлиника детского комплекса. Несмотря на то, что там тоже ремонт. Медгородок сейчас – одна большая стройка.

«Ведутся работы по замене 6 лифтов и капитальный ремонт помещений КТ и МРТ», – сообщил Александр Дергунов, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам.

На территории комплекса уберут железобетонные балконы, обновят фасады стационара и поликлиники – на объекте работают сразу несколько подрядчиков. Суммарно стоимость реконструкции – более 150 миллионов рублей. Филиал поликлиники на улице Юмашева ждёт ремонт коммуникаций – без горячей воды им не получить лицензию. Позже приступят к реконструкции детского центра медицинской реабилитации.

В первой поликлинике на Генерала Острякова готовятся принять коллег с улицы Ленина. Уже разработали схему размещения. К ним же переедет и регистратура с картохранилищем.

«Лор, окулист, невролог и детский хирург будут принимать в этой поликлинике. Я думаю, что все мы будем работать в нормальном режиме», – уверяет Светлана Коваленко, заведующая поликлиникой №1.

Волнуются только, чтобы хватило парковочных мест: к поликлинике на улице Ленина прикреплены более 22 тысяч детей. Работники педиатрического отделения в свою очередь тоже не хотят теснить коллег. И подсказывают – бывшее здание кожно-венерологического диспансера на улице Частника пустует.

Евгения Квашнина, Александр Соловьев, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь