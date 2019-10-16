Детям, которые растут дома, помогут специалисты консультационного центра

16 октября 2019     28
Детям, которые растут дома, помогут специалисты консультационного центра

В Севастополе родителей тех детей, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения, пригласили в консультационный центр. Он работает в детском саду №131 в рамках национального проект «Образование».

Родителями из Гагаринского района показали презентацию и рассказали, как получить помощь в воспитании ребёнка дома, какие услуги могут оказать психолог, социальный педагог, логопед и дефектолог.

«Есть определённое время – это среда, когда мы оказываем эту услугу. То есть закончили специалисты работу по своему времени, это вторая половина дня», – поясняет заведующая детским садом №131 Ирина Близнюк.

И специалисты занимаются с родителями. То есть любой родитель может прийти в это время, и получить консультацию сразу у нескольких специалистов. Для семей такие беседы проводят бесплатно. С первого сентября в консультационном центре детского сада №131 занимаются уже 36 детей. Есть и те, у кого особые потребности.

«Ребёнок почти 6 лет не говорил. Произносил лишь некоторые буквы, звуки. И вот такие развивающие центры нам помогают. Ребенок в игровой форме проще к этому адаптируется. Очень интересно, что это не насилие. И он не замыкается в этот момент, а наоборот, сам тянется, – рассказывает посетитель консультационно-образовательного центра Ирина Микаелян.

Детей с особыми потребностями также отправляют на специальную комиссию, чтобы они могли получить коррекционную помощь. Консультационные центры сейчас работают при каждом дошкольном образовательном учреждении.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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