Дефицит врачей в Севастополе составляет 20%

Укомплектованность врачами в медицинских организациях Севастополя составляет 79,5%, средним медицинским персоналом – 85,1%. Об этом сегодня сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов, выступая перед депутатами Законодательного собрания. Таким образом получается, что каждая пятая врачебная ставка пока остается вакантной.

Чтобы привлечь в Севастополь врачей из других регионов, принят целый ряд мер. Представителям особо востребованных специальностей единовременно выплачивается по миллиону рублей, фельдшерам – по 500 тысяч. В бюджет 2019 года на это было заложено 40 миллионов рублей. В Севастополь приехали 46 специалистов, из них 34 врача и 12 фельдшеров.

Самая высокая потребность – в онкологах. Так в прошлом году на работу были приняты 12 врачей, в том числе детский онколог в городскую больницу № 5 (ранее врача этой специальности в регионе не было), восемь сотрудников – в онкодиспансер и трое онкологов в поликлиники.

Врачам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, выплачивается ежемесячно по 5 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 3 тысячи.

Участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики, врачи выездных бригад скорой помощи получают региональные доплаты в размере 5 тысяч рублей. Фельдшеры скорой помощи – 3 тысячи, медицинские сестры – 2,5.

Врачам, у которой нет в Севастополе собственного жилья, из бюджета города компенсируются затраты на аренду квартиры: в размере 20 тысяч в месяц. Планируется, что в этом году такие компенсации будут получать 100 работников поликлиник.

Проводится работа по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками школ и медицинских вузов. В минувшем году на целевое обучение поступили 74 человека.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь