Джанкойские спасатели сняли женщину с козырька балкона пятого этажа

8 октября 2019     8
Джанкойские спасатели сняли женщину с козырька балкона пятого этажа

Во вторник, 8 октября, в 13:03 в службу спасения поступило сообщение о том, что на краю козырька балкона пятиэтажного дома по улице Ленина стоит женщина.

На место происшествия прибыл расчёт пожарно-спасательной части. Благодаря действиям спасателей, при помощи автомобильной лестницы женщину сняли с козырька.

«Спасённую передали бригаде скорой помощи. Причины и обстоятельства выяснят эксперты», – рассказал начальник ГУ МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС Крым

Источник: Вести.Севастополь

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