Джанкойские спасатели сняли женщину с козырька балкона пятого этажа

Во вторник, 8 октября, в 13:03 в службу спасения поступило сообщение о том, что на краю козырька балкона пятиэтажного дома по улице Ленина стоит женщина.
На место происшествия прибыл расчёт пожарно-спасательной части. Благодаря действиям спасателей, при помощи автомобильной лестницы женщину сняли с козырька.
«Спасённую передали бригаде скорой помощи. Причины и обстоятельства выяснят эксперты», – рассказал начальник ГУ МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: МЧС Крым
Источник: Вести.Севастополь