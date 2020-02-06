Дзюдоист из Севастополя взял бронзу на первенстве Европы

Спортсмен из СевГУ Александр Шалимов стал третьим на международном турнире.
В открытом первенстве Европы, которое прошло в Болгарии, приняли участие 230 дзюдоистов из 30 стран, сообщила пресс-служба университета.
Студент магистратуры Института ядерной энергии и промышленности СевГУ выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. В полуфинале он уступил другому россиянину – Александру Антонову.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«Это открытый кубок Европы, потому было достаточно сложно: пять встреч, постоянные тренировки. Помогали поддержка тренеров и близких», – поделился спортсмен.
Источник: Вести.Севастополь