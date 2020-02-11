Директора бахчисарайского МУПа обвинили в получении взятки и присвоении

Директору МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» предъявлено обвинение в получении взятки и присвоении чужого имущества, с использованием служебного положения.

Следствие установило, что, будучи председателем конкурсной комиссии по заключению договоров аренды и использования муниципального имущества, он потребовал вознаграждение за содействие в участии бизнесмена в аукционе.

27 января 2020 года после получения 150 тысяч рублей в салоне своего автомобиля, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Также выяснилось, что в мае 2018 года обвиняемый потребовал от главного бухгалтера предприятия найти человека для фиктивного трудоустройства и начисления ему заработной платы. В результате, до июля 2019 директор МУП присвоил заработную плату фиктивного работника – 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурант уголовного дела на время разбирательства заключён под стражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь