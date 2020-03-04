Директор водоканала заверяет, что проблем с водоснабжением Севастополя летом не будет

4 марта 2020     16
Директор водоканала заверяет, что проблем с водоснабжением Севастополя летом не будет

Никаких проблем с водоснабжением Севастополя летом быть не должно, заявил сегодня корреспонденту ГТРК «Севастополь» директор ГУП Водоканал” Николай Перегуда.

В Чернореченском водохранилище, которое обеспечивает город питьевой водой, сейчас 36 млн 256 тысяч кубометров воды. Ежедневный приход составляет в среднем 250 тысяч кубов.

«Вчера было вообще 400 тысяч. Температура высокая, начал таять снег на Ай-Петри, а в этом году там снег есть, и мы уверены, что к летнему сезону, который начинается 1 мая, мы наберем необходимый объем воды, чтобы город без проблем получал водоснабжение, не чувствуя никаких сбоев, – сказал Перегуда. – С 2018 года Водоканал взял курс на круглосуточное обеспечение севастопольцев водой, и мы с него никогда не уйдем. Сегодня город стабильно обеспечивается водой!»

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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