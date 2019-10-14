Директор ГТРК «Севастополь» возглавил крымскую телерадиокомпанию

14 октября 2019     3
Директор ГТРК «Севастополь» возглавил крымскую телерадиокомпанию

Александр Минаков, руководивший ГТРК « Севастополь» с момента создания компании в июне 2017 года, назначен директором ГТРК «Таврида». Он сменил на этой должности Николая Долгачева, который теперь будет работать в Москве.

В этом году за мужество и профессионализм, проявленные при освещении военных конфликтов, Указом Президента России Александр Минаков был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Новым руководителем ГТРК «Севастополь» стал Андрей Мацкевич, работавший до этого заместителем директора компании.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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