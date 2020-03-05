Директор евпаторийской фирмы обвиняется в подкупе конкурентов

51-летний директор строительной фирмы в Евпатории обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере своих конкурентов.

Следственный отделом СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю установлено, что злоумышленник заплатил 500 тысяч рублей конкурирующей организации за бездействие. Заместитель директора одной из фирм планировал принять участие в электронных торгах на выполнение ремонтных работ в сквере имени Кирова в Евпатории.

Обвиняемый совершил ряд финансовых махинаций, в результате которых ООО получило обещанные средства.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и дело направлено в суд, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь