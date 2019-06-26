Директор Росгвардии предупредил о возможности новых провокаций в Крыму

26 июня 2019     26
Директор Росгвардии предупредил о возможности новых провокаций в Крыму

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов предупредил военнослужащих о том, что объекты на полуострове могут стать целью провокаций. Это заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Керчь, сообщила пресс-служба Росгвардии в среду.

«Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», – говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки Виктор Золотов провел совещание, на котором обсуждались вопросы безопасности объектов в Керченском проливе.

Ранее сало известно, что к осени в Керчь прибудут 4 новых катера, предназначенных для охраны Крымского моста. В Рыбинске был спущен на воду первый из этих катеров “Грачонок”. Он поступит на вооружение Росгвардии.

 

Источник: Вести.Севастополь

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