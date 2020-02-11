Директор строительной фирмы ответит по закону за невыплату зарплаты

В Севастополе в отношении руководителя ООО «СК «Южуралстрой» возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам.

По обращениям граждан севастопольская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии «Южуралстрой», зарегистрированном в Башкирии в городе Салават.

Правоохранители установили, что руководитель компании не выплачивал заработную плату четырем сотрудникам, которые были задействованы в строительстве многоквартирного жилого дома по улице Комбрига Потапова. Машинист крана и трое разнорабочих не получали деньги с августа по октябрь 2019 года. Задолженность составила 144 тысячи рублей.

При этом, деньги, поступавшие в этот же период на счета компании, были израсходованы на погашение займов и расчеты с контрагентами, сообщает прокуратура Севастополя. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2019 года, в Севастополе машинист башенного крана, не получив зарплату, объявил голодовку на рабочем месте. Оставшись без жилья и денег, мужчина решил объявить голодовку. Прямо из кабины башенного крана, которым он управлял, крановщик позвонил в службу скорой помощи Севастополя и сообщил о своем решении. Только к вечеру врачам скорой помощи удалось уговорить его спуститься.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь