Директор Эрмитажа: «Не нужно торопиться возвращать Скифское золото"

23 сентября 2019     17
Директор Эрмитажа: «Не нужно торопиться возвращать Скифское золото"

Об этом Михаил Пиотровский рассказал в интервью “РИА-Новости”.

По его мнению, экспонаты должны вернуться в крымские музеи. Но директор музея обратил внимание, что торопиться с возвращением скифского золота, и назвал причину политической.

“Чем дольше затягивается процесс, тем лучше, чем меньше журналисты об этом будут говорить, тем будет лучше, мы имеем сложную ситуацию. На Украине существует государственный музейный фонд. Когда вещи из государственного музейного фонда вывозятся за границу, они вывозятся государством, государство дает разрешение на их вывоз, так вывозила Украина. Но соглашения были с музеями, поэтому они должны вернуться в музеи. Это та дилемма, которую сейчас не решить. Не надо торопиться с решением, потому что сейчас все это очень сильно политизировано”, — пояснил директор Эрмитажа.

Заседание апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте состоится до конца 2019 года.

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Источник: Вести.Севастополь

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