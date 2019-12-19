ДКР подготовил для севастопольцев три новогодние премьеры

Дом культуры рыбаков представит на новогодние праздники три премьерных спектакля.

Дом культуры рыбаков представит на новогодние праздники три премьерных спектакля. Это балет «Щелкунчик», «Сказка о хрустальной туфельке» и «Стойкий оловянный солдатик».

Помимо этого, покажут и уже известный севастопольским зрителям спектакль «Тайна заколдованного царевича». Новогодняя программа стартует с 22 декабря. Об этом руководство дома культуры заявило на пресс-конференции. Сказку «Стойкий оловянный солдатик» покажут в форме теневого театра, рассказал режиссёр и постановщик спектакля.

«Он без слов. Но самое интересное в том, что зрители увидят не только известную сказку, историю Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», но они ещё смогут быть свидетелями того, как создается спектакль на их глазах, они будут видеть, как это делается», – отметил режиссёр и постановщик спектакля Артём Макеев.

Перед началом представлений гостей ждет и развлекательная программа в фойе дома культуры. А на площади сейчас украшают праздничную ель.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь