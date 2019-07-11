Для анализа работы законодателей в Севастополе привлекут экспертов

11 июля 2019     17
Для анализа работы законодателей в Севастополе привлекут экспертов

Главная цель экспертного совета – вести анализ правоприменительной практики и совершенствование законодательной деятельности.

Работа экспертов будет касаться в первую очередь уже принятых инициатив. Один из вопросов, которые планируется обсудить, – начисление пенсионного стажа жителям полуострова. В ближайшее время совет поднимет тему создания сельской территории в границах Севастополя.

“Экспертный совет призван стать площадкой для постоянного диалога между представителями власти, общественности и экспертного сообщества федерального и регионального уровней по решению проблем севастопольцев и крымчан, которые связаны с различиями в законодательстве Украины и России. С годами проблем не становится меньше, необходимо вести систематическую работу по донастройке законодательства», – заявил Дмитрий Белик, выбранный главой экспертного совета.

В составе Совета – члены правительства России, представители всех фракций и комитетов нижней палаты российского парламента, исполнительной и законодательной властей Крыма и Севастополя.

фото simferopolnews.ru

Источник: Вести.Севастополь

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