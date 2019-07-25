Для балета «Спартак» в Херсонесе смонтируют настоящую театральную сцену

Главным событием Третьего фестиваля оперы и балета в Херсонесе станет балет «Спартак». Для него будет сконструирована беспрецедентная по размерам и техническому оснащению сцена, необходимая для соблюдения всей сценографии постановки.

Сегодня на заседании правительства города обсуждали детали предстоящего фестиваля. Он пройдет с 14 по 17 августа.

Балет Хачатуряна «Спартак» – один из самых ярких, но при этом и технически сложных балетов в мировом репертуаре. Севастопольцам и гостям города его представят приглашенный солист Баварского Национального балета, будущий руководитель Академии хореографии в Севастополе Сергей Полунин и солист Баварского балета Осиель Гунео. В остальных ролях – артисты Новосибирского театра оперы и балета. Именно в Новосибирске осенью 2014 года Сергей Полунин впервые станцевал Спартака и осуществил свою мечту.

Посетителей в Херсонесе в эти дни будет много, и одна из задач – еще и обеспечить сохранность объектов музея-заповедника и неприкосновенности археологических ценностей. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил принять все необходимые меры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tayga.info

Источник: Вести.Севастополь