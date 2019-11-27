Для главной площади Севастополя купили новую елку

На площади Нахимова начали устанавливать новогоднюю елку. В этом году она будет новой и более высокой, чем ее предшественница. Высота конструкции составит 19 с половиной метров.

“Дерево” станет мультимедийным, то есть из лампочек можно составить практически любой рисунок различных цветов. Изображения будут сопровождаться музыкой и меняться каждые 30-60 минут.

«Елка будет с мультимедийной гирляндой, общее число лампочек порядка 9,5 тысяч штук и плюс сверху будет установлена метровая мультимедийная сфера, – рассказал Валентин Миленин, руководитель фирмы-подрядчика. – На ней будет установлено дополнительно еще 2 тысячи лампочек. Суммарная мощность елки составит порядка 15 КВт в максимальном режиме потребления. Это очень много!»

На покупку ели город выделил около пяти миллионов рублей. А всего на новогодние украшения и инсталляции потратили 8 миллионов. Как рассказали сегодня в департаменте городского хозяйства, праздничные фигуры, иллюминация, световые проекции и подсветка появятся в 25 местах города. 12 из них – новые. Так, например, на улицах Героев Севастополя, Маяковского, проспектах Героев Сталинграда Генерала Острякова и Октябрьской революции появятся навесные конструкции. Елки будут устанавливать и районные власти.

«Размещаем елочное оформление в Парке Победы и на Учкуевке, то есть там новые перголы будут подсвечены и, соответственно, будет установлена елка, – рассказал журналистам Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя. – При этом мы проговорили со всеми предпринимателями, которые в тех зонах находятся, и предложили им, чтобы они могли выставлять и выносные светодиодные элементы и подсвечивать свои витрины, то есть для того, чтобы это был общий праздничный шарм».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь