Для детей-сирот в Севастополе появились новые льготы

Дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут посещать учреждения культуры и спорта бесплатно.
Подростки и студенты старше 14 лет получили возможность ходить самостоятельно на культурные и спортивные мероприятия города, а дети-сироты младшего возраста – только в сопровождении взрослых. Данная льгота распространяется на сирот, до достижения ими возраста 24-х лет.
Вход на объекты культуры и спорта будет осуществляться по подтверждающему документу.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь