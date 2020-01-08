Для Крыма и Севастополя увеличили квоту на участие в хадже

В 2020 году в хадж отправится тысяча паломников с полуострова.
«Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь совместно с крымским хадж-оператором «АВН-Тур» планируют организацию и трансфер группы паломников из Крыма в количестве 1000 человек», – приводит ТАСС слова главы комитета по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева.
В минувшем году квота для Крыма и Севастополя составляла 800 человек, а в 2014 – 150 паломников.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь