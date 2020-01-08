Для Крыма и Севастополя увеличили квоту на участие в хадже

В минувшем году квота для Крыма и Севастополя составляла 800 человек, а в 2014 – 150 паломников.

«Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь совместно с крымским хадж-оператором «АВН-Тур» планируют организацию и трансфер группы паломников из Крыма в количестве 1000 человек», – приводит ТАСС слова главы комитета по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева.

В 2020 году в хадж отправится тысяча паломников с полуострова.

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