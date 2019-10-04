Для Крымской железной дороги закуплены новые тепловозы и вагоны

4 октября 2019     27
Для Крымской железной дороги закуплены новые тепловозы и вагоны

Росимущество закупило для ФГУП “Крымская железная дорога” первые электровозы, тепловозы и вагоны. Подготовка к запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту вошла в финальную стадию.

Как сообщает РИА Новости, на Крымской железной дороге уже получили семь тепловозов и три электровоза. Также на Тверском вагоностроительном заводе закуплены 166 двухэтажных купейных и плацкартных вагонов, но они еще не поступили на баланс предприятия.

И.о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин рассказал журналистам, что вокзалы полуострова готовы к приему пассажиропотока поездов дальнего следования. Открытие движения по железнодорожной части моста запланировано на декабрь. Известно, что первая пара поездов пройдет по маршрутам Москва- Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь. 

В конце августа на железнодорожном вокзале Севастополя побывал министр транспорта страны Евгений Дитрих, он проверил готовность инфраструктуры вокзала. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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