Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

5 декабря 2019     15
Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

Соответствующее постановление подписано главой Крыма Сергеем Аксёновым и опубликовано на его официальном сайте.

Во вторник, 31 декабря 2019 года, все государственные гражданские служащие республики, а также работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов Крыма, будут отдыхать. Выходной день переносится с субботы, 28 декабря. Этот день будет рабочим.

Властям муниципалитетов республики рекомендуется поступить аналогичным образом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей
Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего жителя Омска, подозреваемого в краже сбережений из квартиры севастопольца. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Гагаринскому району выяснили, …


Для крымчан 31 декабря будет выходным днём
Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

Соответствующее постановление подписано главой Крыма Сергеем Аксёновым и опубликовано на его официальном сайте. Во вторник, 31 декабря 2019 года, все …


Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян
Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что число пойманных на возможных нарушениях антидопинговых правил россиян в …


В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником
В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником

В ходе служебной проверки по факту самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись разговора сестры скончавшейся девушки и подполковника юстиции …


Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)
Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей. Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты