Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

Во вторник, 31 декабря 2019 года, все государственные гражданские служащие республики, а также работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов Крыма, будут отдыхать. Выходной день переносится с субботы, 28 декабря. Этот день будет рабочим.

Соответствующее постановление подписано главой Крыма Сергеем Аксёновым и опубликовано на его официальном сайте.

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