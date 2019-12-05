Для крымчан 31 декабря будет выходным днём

Соответствующее постановление подписано главой Крыма Сергеем Аксёновым и опубликовано на его официальном сайте.
Во вторник, 31 декабря 2019 года, все государственные гражданские служащие республики, а также работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении государственных органов Крыма, будут отдыхать. Выходной день переносится с субботы, 28 декабря. Этот день будет рабочим.
Властям муниципалитетов республики рекомендуется поступить аналогичным образом.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь