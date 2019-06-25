Для льготников введен бесплатный проезд на катере к пляжам Балаклавы

Льгота касается жителей Балаклавы: участников и детей войны, многодетных семей и одного сопровождающего. Она действует при предъявлении удостоверения.
С инициативой сделать проезд на катере к пляжам Балаклавы бесплатным для льготников к депутату Законодательного собрания Татьяне Лобач обратился житель города Юрий Филяев.
Лобач провела переговоры с перевозчиком Андреем Печкиным, и он откликнулся на это предложение. По словам депутата, это пример социально-ответственного бизнеса, который идет навстречу муниципалитету, готов на взаимовыгодное сотрудничество.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта yo-klmn.ru
Источник: Вести.Севастополь