Для общественного транспорта Севастополя не хватает заправок

В Севастополе не хватает заправок, которые могут обеспечивать городской автотранспорт газомоторным топливом. Такую информацию в ходе аппаратного совещания городского правительства озвучил врио заместителя департамента транспорта города Евгений Исаков.

«Всего в городе три заправки, одна в Инкермане, одна на Шабалина и третья – на Камышовом шоссе. В Инкермане заправка неисправна и её, на сегодняшний день, невозможно использовать даже как резервную. На, Шабалина мощности её недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности нашего предприятия», – отметил он.

По словам Исакова, все три заправочные станции находятся в частной собственности. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил решить вопрос с нехваткой заправок.

Из-за похолодания в Севастополе вышло из строя оборудование на частной газозаправочной станции на Камышовом шоссе, в связи с этим в воскресенье изменился интервал движения на нескольких автобусных маршрутах, а часть – не вышли на линию. С понедельника, 10 февраля, автобусы ходят в обычном режиме.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь