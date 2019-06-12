Для отдыхающих разработали брошюру об опасностях, подстерегающих на природе

В Центре лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики Севастополя разработали и напечатали брошюры в помощь туристам и отдыхающим.

Их распространяют через муниципалитеты и турагентства. Они также будут вывешены в транспорте. Там рассказывается, какие опасности подстерегают людей на суше и в воде и какую первую помощь нужно оказать пострадавшим в случае отравления, перегрева, укуса каракурта и т.д. Также в брошюрах есть адреса больниц во всех районах Севастополя.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя