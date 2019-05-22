Для победивших в "Зарнице" артековцев проведут экскурсию по крейсеру "Москва"

21 мая 2019     15
Для победивших в "Зарнице" артековцев проведут экскурсию по крейсеру "Москва"

Лагерь “Артек” завершил свой третий большой слёт. Дети из всех регионов России и 41 страны сыграли в военно-спортивную игру в Севастополе, где 40 лет назад прошла первая советская “Зарница”.

В программе – пешие маршруты, интеллектуальные соревнования, конкурсы медицинской подготовки и военной песни, основы гражданской обороны. Среди полутора тысяч детей на двухдневном слёте в этом году впервые такое количество иностранных гостей – 80 человек.

«В моей стране нет ничего подобного. Там, скорее, фестивали, где люди просто танцуют. А здесь что-то интересное, на каждой станции что-нибудь новое, интересное. То есть тут всегда есть возможность узнать что-то новое, какой-то опыт приобрести. Тут можно расширить круг общения, со многими людьми познакомиться. В Мексике такого нет», – сказала Исар Лициаго, участница игры “Зарница” (Мексика).

Победителям международной “Зарницы” моряки Черноморского флота приготовили отдельный подарок. Их пригласят на экскурсию на гвардейский ракетный крейсер “Москва”.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести Севастополя


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