Для полного закрытия Севастополя на карантин нет оснований

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что для закрытия города на сегодняшний день нет оснований.

На пресс-конференции для главных редакторов четырех телеканалов глава города сообщил о том, что в Севастополе ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем и в кардинальных мерах, таких как закрытие города на карантин полностью, пока нет необходимости. Хотя он каждый день получает предложения от севастопольцев установить при въезде блокпосты и перекрыть движение по Крымскому мосту.

«Мы должны быть готовы к любым ситуациям, но для того, чтобы прибегнуть к крайним мерам, необходимые веские основания», – считает Михаил Развожаев.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь