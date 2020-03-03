Для россиян, собирающихся на Украину, разработана памятка

3 марта 2020     23
Для россиян, собирающихся на Украину, разработана памятка

Об этом в интервью Вести ФМ рассказал депутат Законодательного собрания Сергей Колбин. Он напомнил, что с 1 марта 2020 года Украина запретила своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам. Пересекать границу можно только по заграничному паспорту.

«Я как офицер силовых структур думаю, что украинские власти преследуют несколько целей. Первая – усилить контроль за перемещением граждан своего государства. Вторая, мне кажется, они хотят таким образом ограничить выезд бегущего с территории Украины работоспособного населения. При пересечении гражданами Украины границы Крымского полуострова в загранпаспорт будет обязательно ставиться штамп о посещении, как они считают, территории оккупированной РФ. Со штампом, что вы посещали Крым, не всякая страна может вас принять», – напомнил Колбин.

По его словам, это нововведение может коснуться крымчан и севастопольцев, даже несмотря на то, что на Украине границу с полуостровом считают административной. Поэтому в памятке даны рекомендации тем, кто планирует поездку в соседнее государство. Одна из них – сократить круг людей, которые знают о поездке и не писать о ней в социальных сетях.

«Воздержитесь от посещения интернет-сайтов в украинском сегменте всемирной сети, подобных «Миротворцу», которые осуществляют сбор информации о людях, чьи действия и взгляды, по мнению владельцев, являются «антиукраинскими». Эти ресурсы могут собирать информацию по сделанному запросу. Таким образом, каждый, кто из любопытства вводит в поиске своё имя или имена своих близких и друзей, рискует пополнить списки «врагов Украины», – пояснил депутат.

В случае если вас задержали, ничего не подписывайте и ничего не говорите до прибытия адвоката. Если Вам его не предоставили, то при оформлении протокола задержания надо это указать.

«На территории Украины есть пока единственное адвокатское агентство, которое, несмотря на нападки на них силовых структур, берётся помогать нашим соотечественникам в решении этих вопросов. Вы можете обратиться к Дмитрию Витальевичу Щербине, телефон: +38-050-326-82-10. Звонить только через Telegram-канал», – подчеркнул Сергей Колбин.

Родственники задержанных могут позвонить на горячую линию в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе. Она работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, телефоны: +7-8692-41-66-00; +7-978-901-19-08.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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