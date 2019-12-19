Для севастопольцев подорожают некоторые покупки через Интернет

С нового года вступают в силу новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Это касается международных почтовых отправлений. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни Галина Соничева.

Сейчас беспошлинный ввоз возможен на покупки стоимостью до 500 евро и весом не более 31 килограмма. В следующем году весовая норма останется прежней, а вот лимит составит 200 евро. Изменится и размер пошлины. Если раньше при покупке товаров необходимо было заплатить 30 процентов от суммы превышения лимита, то с 2020-ого года – 15 процентов.

“Для юридических лиц изменилось самое главное – порядок декларирования. То есть те товары, которые пребывают в регион деятельности севастопольской таможни морским транспортом декларанты должны подавать декларации в новороссийский центр электронного декларирования. А те товары, которые пребывают иными видами транспорта, декларации должны подаваться в ростовский ЦЭД”, – говорит Галина Соничева, исполняющая обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото 1zoom.me

Источник: Вести.Севастополь