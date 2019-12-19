Для севастопольцев подорожают некоторые покупки через Интернет

19 декабря 2019     17
Для севастопольцев подорожают некоторые покупки через Интернет

С нового года вступают в силу новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Это касается международных почтовых отправлений. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни Галина Соничева.

Сейчас беспошлинный ввоз возможен на покупки стоимостью до 500 евро и весом не более 31 килограмма. В следующем году весовая норма останется прежней, а вот лимит составит 200 евро. Изменится и размер пошлины. Если раньше при покупке товаров необходимо было заплатить 30 процентов от суммы превышения лимита, то с 2020-ого года – 15 процентов.

“Для юридических лиц изменилось самое главное – порядок декларирования. То есть те товары, которые пребывают в регион деятельности севастопольской таможни морским транспортом декларанты должны подавать декларации в новороссийский центр электронного декларирования. А те товары, которые пребывают иными видами транспорта, декларации должны подаваться в ростовский ЦЭД”, – говорит Галина Соничева, исполняющая обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото 1zoom.me

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вырубка крымской сосны остановлена по решению Аксенова
Вырубка крымской сосны остановлена по решению Аксенова

Правоохранители и учреждения Министерства экологии республики усилят контроль в этой сфере. «С 18 декабря остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято, …


Задержан водитель, насмерть сбивший 11-летнюю девочку в Джанкое
Задержан водитель, насмерть сбивший 11-летнюю девочку в Джанкое

Около 19:00 18 декабря на зебре водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил ребёнка и скрылся, бросив машину. «Сотрудниками МВД по Республике …


В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

15:17 Анастасия Румянцева Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT возможность сделать 31 …


Пассажирам поездов на полуостров будут подавать чай в подстаканниках с изображением Крымского моста
Пассажирам поездов на полуостров будут подавать чай в подстаканниках с изображением Крымского моста

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) – показал дизайн фирменных подстаканников, в которых будут подавать …


Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети
Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети

В Рунете обсуждают, чем зацепила пресс-конференция президента России Владимира Путина. Уже сейчас пользователи говорят о том, что «зал в тёплых тонах», а …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты