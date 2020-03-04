Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающие особый порядок действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории Крыма и Севастополя до конца 2022 года.

Как сообщает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в официальном аккаунте Instagram, этот закон позволит принимать решение об определении единственного исполнителя услуг по строительству и проектированию решением Правительства региона.⠀

«Благодаря закону, мы сможем сэкономить массу времени на процедурах и приступить к строительству долгожданных объектов. В Севастополе это прежде всего КОС «Южные», онкоцентр и инфекционная больница, кольцевой газопровод и другие объекты, призванные изменить качество жизни в Городе-Герое», – подчеркнул глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь