Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить

4 марта 2020     23
Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающие особый порядок действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории Крыма и Севастополя до конца 2022 года.

Как сообщает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в официальном аккаунте Instagram,  этот закон позволит принимать решение об определении единственного исполнителя услуг по строительству и проектированию решением Правительства региона.⠀

«Благодаря закону, мы сможем сэкономить массу времени на процедурах и приступить к строительству долгожданных объектов. В Севастополе это прежде всего КОС «Южные», онкоцентр и инфекционная больница, кольцевой газопровод и другие объекты, призванные изменить качество жизни в Городе-Герое», – подчеркнул глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить
Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающие особый порядок действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для …


Вести Севастополь 4.03.2020
Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Запасы воды в Чернореченском водохранилище увеличиваются. А для удобства потребителей «Водоканал» открыл новый расчётный центр. – …


Россия сократит закупки валюты до минимума
Россия сократит закупки валюты до минимума

Министерство финансов России в марте сократит закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила, то есть …


В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников
В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

В Аликанте на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках. Об этом сообщает The Guardian. …


Земляная белка одолела смертоносную кобру, защитила детенышей и попала на видео
Земляная белка одолела смертоносную кобру, защитила детенышей и попала на видео

Земляная белка в национальном парке Крюгера в ЮАР храбро отбилась от большой ядовитой кобры, одолела рептилию и защитила своих детенышей. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты