Для стабилизации цен на продукты в Крыму постоят крупный логистический центр

Оптово-логистический комплекс построят в Красногвардейском районе республики.
«С точки зрения стабилизации цен принято решение и определён конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия», – приводит Крыминформ слова главы республики Сергея Аксёнова.
Оптово-логистический центр разместится на площади 20 гектаров в посёлке Октябрьское. Его предполагаемая ёмкость – порядка 20 тысяч тонн.
По мнению Сергея Аксёнова, это позволит стабилизировать цены на полуострове, в том числе в курортный сезон. Поставки будут осуществляться железнодорожным транспортом. В основном из Краснодарского, Ставропольского края и Ростовская области.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь