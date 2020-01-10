Для стабилизации цен на продукты в Крыму постоят крупный логистический центр

Оптово-логистический комплекс построят в Красногвардейском районе республики.

«С точки зрения стабилизации цен принято решение и определён конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия», – приводит Крыминформ слова главы республики Сергея Аксёнова.

Оптово-логистический центр разместится на площади 20 гектаров в посёлке Октябрьское. Его предполагаемая ёмкость – порядка 20 тысяч тонн.

По мнению Сергея Аксёнова, это позволит стабилизировать цены на полуострове, в том числе в курортный сезон. Поставки будут осуществляться железнодорожным транспортом. В основном из Краснодарского, Ставропольского края и Ростовская области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь