Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок

13 марта 2020     7
Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок

21 земельный участок необходимо выкупить для строительства восьмого севастопольского этапа федеральной трассы «Таврида».

Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя. Пока только определили собственников данных участков. Затем, в соответствии с Земельным кодексом, предстоит оценить их стоимость для выплаты компенсаций при изъятии, пояснил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Максим Левашов.

«Мы, в рамках процедуры поиска правообладателей, уже опубликовывали эти сведения. Соответственно установлены правообладатели данных земельных участков. Сейчас оценим и направим соответствующее соглашение», – уточнил он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал руководителю ДИЗО наладить диалог с собственниками участков и провести с ними разъяснительную работу по поводу предстоящей процедуры выкупа земли. Он подчеркнул, что необходимо проявить максимальную корректность в данной работе.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок
Для строительства севастопольского этапа «Тавриды» выкупят более 20 участок

21 земельный участок необходимо выкупить для строительства восьмого севастопольского этапа федеральной трассы «Таврида». Об этом стало известно на заседании правительства …


В Севастополе стартует месячник чистоты
В Севастополе стартует месячник чистоты

С 27 марта в городе стартует месячник чистоты и благоустройства. На заседании правительства Севастополя, и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений …


Провести голосование по Конституции Севизбиркому помогут МФЦ
Провести голосование по Конституции Севизбиркому помогут МФЦ

Севизбирком и МФЦ сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что для голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля севастопольцы …


На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь
На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь

После реконструкции оборудования на Сапун-горе в тестовом режиме зажгли Вечный огонь. Реконструкция мемориала входит в завершающую стадию. На Вечном огне …


Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев
Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев

12:36 Более 60 деревьев упали в Московской области из-за порывов сильного ветра, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты