Для строительства трассы «Таврида» выкупят еще 7 участков

17 июня 2019     33
Для строительства трассы «Таврида» выкупят еще 7 участков

Со всеми собственниками уже проведены разъяснительные встречи, заявил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин. Земли нужны для строительства восьмого участка федеральной трассы «Таврида».

«Будет проводиться рыночная оценка соответствующих участков и объектов капитального строительства на них, после чего всем собственникам земельных участков и объектов недвижимости нами совместно с департаментом транспорта будет направлено соглашение для подписания», – сообщил Зайнуллин.

Если цена собственника не устроит, вопрос о передаче участка городу будет решаться в судебном порядке. Кроме того, как рассказал Рустэм Зайнуллин, сейчас уже начался процесс поиска владельцев и других участков, которые вскоре тоже окажутся в зоне прохождения трассы.

В Департаменте по имущественным и земельным отношениям открыта “горячая линия” для собственников таких участков, которые будут изыматься в процессе строительства “Тавриды”. Обращаться с вопросами можно по телефонам: 54-36-83 и 54-21-50. 

Источник: Вести.Севастополь

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