Для строительства 8-го этапа «Тавриды» выкупят 21 земельный участок

21 земельный участок необходимо выкупить для строительства восьмого севастопольского этапа федеральной трассы «Таврида».

Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя. Пока только определили собственников данных участков. Затем, в соответствии с Земельным кодексом, предстоит оценить их стоимость для выплаты компенсаций при изъятии, пояснил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Максим Левашов.

«Мы, в рамках процедуры поиска правообладателей, уже опубликовывали эти сведения. Соответственно установлены правообладатели данных земельных участков. Сейчас оценим и направим соответствующее соглашение», – уточнил он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал руководителю ДИЗО наладить диалог с собственниками участков и провести с ними разъяснительную работу по поводу предстоящей процедуры выкупа земли. Он подчеркнул, что необходимо проявить максимальную корректность в данной работе.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь