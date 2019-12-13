Для студентов Крыма карта «Мир» станет пропуском и читательским билетом

Студенты и преподаватели вузов и колледжей Республики Крым смогут использовать свои платежные карты «Мир» как пропуск, читательский билет и получать с их помощью скидки в кафе.

Презентация кампусного проекта прошла в Симферопольском финансово-экономическом колледже, сообщает пресс-служба отделения по Республике Крым Южного главного управления Банка России.

Такой проект был протестирован в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону и теперь готов к использованию в других учебных заведениях.

Также с помощью кампусной карты «Мир» можно пользоваться электронным дневником, зачетной книжкой, оплачивать проезд в общественном транспорте, но в Крыму этих опций на первых порах не будет.

Банки, работающие на полуострове, заявили, что готовы принять активное участие в продвижении данного проекта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь